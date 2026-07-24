Думы Тюмени и Нижнего Новгорода заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве накануне празднования 440-летия юбилея Тюмени подписали председатели Тюменской городской думы и Думы Нижнего Новгорода. Официальная церемония прошла 24 июля в малом зале думы в присутствии почетных граждан, депутатов и представителей столиц других регионов.

"Мы сотрудничаем почти два года, собираемся в разных форматах, обмениваемся практикой, опытом, обсуждаем инициативы, то есть делаем все, чтобы нашим людям было комфортнее жить и чтобы наши муниципалитеты процветали. Уверен, что сегодняшнее подписание соглашения даст нам новый толчок", - отметил в своем выступлении председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

"Нижний Новгород для нас – особая территория, сегодняшнее соглашение позволит нам еще более укрепить наш союз и партнерские отношения. Мы изучаем опыт друг друга, делимся положительными практиками, проводим много разных совещаний, и рассказываем друг другу, что у нас хорошего, что можно взять на заметку, ведь в каждой территории есть то, что можно изучить, адаптировать с учетом специфики города и реализовать этот опыт в своем муниципалитете", - отметила председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова.

Сотрудничество с думами столиц регионов развивается по инициативе Светланы Ивановой. На сегодня такие дружеские связи сформировались с 12 думами. При этом у такого взаимодействия давние корни. Светлана Владимировна напомнила о первом соглашении о сотрудничестве, которое было заключено в 1990-х годах с китайским городом Дацином, и о соглашении с Москвой, подписанном в 1998 году.

"История, которую начали наши коллеги еще в 1990-е годы, будет продолжена нами, депутатами восьмого созыва, и уверена, что и депутаты девятого, десятого созыва продолжат поддерживать эти связи и подписывать новые соглашения, потому что через знакомство с новыми территориями, с их положительными практиками мы можем делать наши города лучше", - подчеркнула важность события Светлана Иванова.