Матерям-одиночкам напомнили о пособиях и льготах, доступных в 2026 году

Статус одинокой матери и в 2026 году определяется отсутствием юридически установленного отцовства. Для подтверждения этого факта достаточно прочерка в свидетельстве о рождении или справки по форме № 2. Матери-одиночки не могут претендовать на алименты, но имеют право на полный пакет федеральных и региональных мер поддержки.

На федеральном уровне для них действуют единовременные выплаты при рождении, пособия по уходу до 1,5 лет и единое пособие для нуждающихся семей. Региональные льготы могут включать компенсацию ЖКХ, бесплатное питание в школах и льготные лекарства.

Трудовой кодекс также обеспечивает защиту: таких женщин нельзя уволить по инициативе работодателя, им положены налоговые вычеты в двойном размере и преимущества при сокращении, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Советую женщинам начинать оформление с обращения через портал „Госуслуги“ либо непосредственно в Социальный фонд России. Своевременно и грамотно собранная документация избавляет заявительницу от повторных визитов и ускоряет назначение поддержки", — отметила профессор Финансового университета, д.э.н. Надежда Капустина.