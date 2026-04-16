Фестиваль-конкурс "Своя культура": поддержка творчества и патриотизма

В Тюмени наградили победителей фестиваля-конкурса "#СВОя культура" - гала-концерт пошел во Дворце культуры "Нефтяник" 15 апреля.

Фестиваль-конкурс проводится с 2025 года, в этот раз таланты демонстрировали более 30 действующих участников СВО и ветеранов и членов их семей. Заявки поступили из Тюмени, Ишима, Заводоуковска, Увата, Упорово, Ярково и других муниципалитетов области.

"Ветераны, вернувшиеся к мирной жизни, стремились поделиться своим уникальным жизненным опытом, рассказать о пройденном пути, а также о подвигах — как собственных, так и своих боевых товарищей. Многие участники форумов "СВОя культура" 2025 года состоялись как артисты, став лауреатами и победителями многих конкурсов и фестивалей. Мы с уверенностью заявляем, что эта работа будет продолжена. Важно отметить, что сегодня подобные инициативы успешно реализуются во многих муниципалитетах нашего региона", — подчеркнула замдиректора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

Фестиваль-конкурс "#СВОя культура" — это важная площадка для поддержки, общения и психологической разгрузки участников и их семей. Такие мероприятия способствуют укреплению патриотизма, сохранению культурных традиций и формированию чувства единства.

Председатель комитета Тюменской облдумы по социальной политике, руководитель регионального исполкома Тюменского отделения "Единой России" Ольга Швецова активно поддерживает культурные инициативы в регионе и выступает за развитие творческих конкурсов для бойцов и их семей:

Когда в прошлом году впервые состоялся проект "СВОя культура", для меня он стал поистине уникальным явлением. Мы видим, как искусство и творчество действительно способны объединять нас в стремлении приблизить победу и дать возможность самореализоваться как бойцам, так и членам их семей. На протяжении всей истории песня и литературное слово были теми связующими нитями, которые поддерживали людей. Я уверена, что этому проекту нужно жить дальше. Участники конкурса и организаторы уже стали одной большой семьёй. Они помогают и поддерживают друг друга. Пусть творчество станет тем инструментом, который поможет им восстановиться, а ребятам, которые возвращаются с фронта, — найти своё место в мирной жизни.

Гала-концерт стал ярким завершением фестиваля: на сцене прозвучали авторские песни и поэтические композиции. Все выступления вызвали живой отклик у зрителей, зал поддерживал артистов аплодисментами.

Церемония награждения прошла в тёплой, дружеской атмосфере. Победители получили дипломы, памятные призы и подарки. Особое внимание было уделено не только профессиональным исполнителям, но и тем, кто впервые вышел на сцену, проявив смелость и искренность.