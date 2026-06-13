Эксперты объяснили, влияет ли состав продукта на его стоимость

Цены на продовольственные товары зависят и от затрат производителя на компоненты. Говорит ли это о том, что продукты с более "бедным" составом должны стоить дешевле качественных изделий, рассказал юрист Юрий Александров.

"Стоимость товара не привязана к его ингредиентам. Согласно статье 424 ГК РФ она регулируется свободным изготовлением, либо продавцом. Нарушение прав потребителей возможно только, если производитель изменил часть компонентов и попытался скрыть это, сохранив прежнее название. Объясню на примере мороженого: если поменять в нем молочный жир на растительный, это больше не будет считаться „Сливочным мороженым“. Однако изготовитель может намеренно не менять содержание упаковки и ввести покупателей в заблуждение", — рассказывает правовед.

Обманом потребителей считается любая недостоверная информация на товаре, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Например, если шоколадный батончик в реальности стал весить 80 грамм, а на упаковке указано 100 грамм", — дополняет Юрий. Эксперт также отметил, что по общему правилу предприниматели самостоятельно устанавливают цены на товары.