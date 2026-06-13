Специалисты определили наиболее уязвимые для кибермошенников группы жителей Тюменской области

Самыми уязвимыми для кибермошенников считаются дети и пожилые люди, но в Тюменской области все чаще жертвами атак становятся и активные горожане 35-45 лет.

По статистике, которую озвучила начальник отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности "Ростелекома" Марина Копрусова, высокий темп жизни и огромный поток информации снижают внимательность этой возрастной группы. В спешке люди пропускают тревожные сигналы и попадаются на уловки злоумышленников. Например, переходят по фишинговым ссылкам из псевдоофициальных уведомлений или раскрывают данные карты в ответ на срочный запрос якобы от банка.

Дети легко верят незнакомцам в сети из-за естественного доверия к взрослым и недостатка опыта. Они могут кликнуть на вредоносную ссылку в игре или поделиться логином и паролем с мошенником, который выдает себя за друга, - сообщает Тюменская линия.

Пожилые тюменцы часто доверяют стилистике писем, имитирующей официальные сообщения с поддельными гербовыми печатями, солидными должностями отправителей и фразами вроде "срочно обновите данные". К тому же многие из них не до конца разбираются в тонкостях цифровой среды.

Специалисты советуют семьям договориться о проверочных словах на случай подозрительных запросов о деньгах и регулярно обсуждать новые виды киберугроз. "С близкими стоит делиться простыми правилами. Это поможет защитить и детей, и пожилых родственников, и самих себя", – подытожила Марина Копрусова.