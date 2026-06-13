Тюмень приблизилась к пятёрке лидеров рейтинга "Город России"

Выбор самого привлекательного, узнаваемого и символичного города продолжается. В списке из 87 мегаполисов Тюмень занимает 7 место, но может рассчитывать на первую пятерку.

Сейчас областная столица набрала около 19 000 голосов. До топ-5 не хватает около 2 000 голосов. В праздничные выходные жители могут сделать подарок родному городу в честь Дня России и предстоящего 440-летия Тюмени.

Для голосования нужно перейти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать город, поставить три картинки в вертикальное положение и подтвердить. Не нужна регистрация, смс-подтверждения. Процедура бесплатная и не предполагает возрастных ограничений (0+). Есть условие: с одного IP-адреса - один голос в сутки.

Голосование продлится до 31 декабря, когда подведут итоги года. Сейчас в тройке лидеров Нальчик, Ставрополь и Саранск, - сообщает Вслух.ру.