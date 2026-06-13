Книга "Русский дом" из Тюмени стала лауреатом фестиваля "Красная площадь"

Тюменская книга "Русский дом" получила награду в номинации "Культурный код" на XII книжном фестивале в Москве

Регион представил свой стенд на XII книжном фестивале "Красная площадь" в Москве. Выставку в том числе посетили заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель Союза писателей России Владимиром Мединским, рассказали писатели-участники выставки.

Главными книгами региона в этом году стали "Фронтовой сборник. Школьникам о героях" и уникальное издание Музейного комплекса им. И.Я. Словцова "Русский дом". Перед началом презентации прозвучало обращение директора департамента культуры Тюменской области Александра Сидорова. Поприветствовать земляков приехал первый глава региона Юрий Шафраник.

Свои полки на площадке имели писатели Еремей Айпин, Дмитрий Мизгулин, Сергей Козлов, Анатолий Омельчук и другие. В этом году представлены новые сборники стихов Михаила Федосеенкова и Николая Нидвораева, сборник афоризмов Сергея Козлова "Письма всем", книга святителя Иоанна Тобольского "Путник" и всероссийский альманах "День поэзии" 2026 года, в который вошли пять тюменских поэтов.

Уникальную книгу "Фронтовой сборник. Школьникам о героях" раскупили в первый же день для школ центрального региона. Издание о защитниках Отечества поддержал депутатский корпус Тюменской областной Думы, а в ТОГИРРО уже выпущены два методических пособия для уроков по произведениям авторов.

Успешно прошла презентация книги "Русский дом", изданной музейным комплексом им. И.Я. Словцова и издателем Тимофеем Сайфуллиным. История деревянной Тюмени, традиции русского сибирского домостроительства и великолепные иллюстрации делают этот том библиографическим раритетом. На следующий день книга стала лауреатом фестиваля "Красная площадь" в номинации "Малая Родина" – "Культурный код". Церемония награждения прошла в "Литературной гостиной" в ГУМе, диплом получала автор монографии Лариса Иванова.

– Было большой честью выступать вместе с известными тюменскими и югорскими писателями, рассказывая о нашей книге, об ее уникальности, а сегодня – получить звание лауреата вместе с другими авторами и издателями лучших книг страны. Здесь такие награды получал от нашего края Аркадий Елфимов. Ну а книга уже давно начала свой путь к читателям, исследователям, ко всем, кого интересует тема русского дома в Сибири, – поделилась впечатлениями Лариса Валентиновна.