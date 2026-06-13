Тюменский дерматолог дала рекомендации, как перенести жаркую погоду без вреда для здоровья

В жару многие сталкиваются с деликатными проблемами: повышенная потливость, резкий запах и поиск безопасных средств гигиены. Как уменьшить потоотделение и не навредить себе, рассказала врач-дерматолог Городской поликлиники №1 Светлана Лифшиц.

Высокая температура воздуха становится настоящим испытанием для организма. По словам эксперта, снизить интенсивность потоотделения можно, помогая организму охлаждаться естественным путем.

"Пейте больше воды — минимум 50 мл на 1 кг веса в сутки, небольшими глотками в течение дня. Это помогает телу регулировать температуру. Также важен душ утром и вечером, одежда только из натуральных тканей (хлопок, лен) и отказ от острой пищи, алкоголя и кофеина. Все эти факторы стимулируют работу потовых желез", — советует Светлана Николаевна.

Свежий пот запаха не имеет. Виновники — бактерии на коже, которые разлагают его компоненты. Врач рекомендует ограничить острые специи, чеснок, лук, карри и перец чили, а также отказаться от алкоголя. Жирная пища и избыток мяса делают запах более едким, а легкий растительный рацион снижает его резкость, - сообщает Тюменская область сегодня.

При выборе дезодорантов дерматолог призывает внимательно читать состав: "Предпочтение лучше отдавать натуральным дезодорантам без алюминия и парабенов — минеральным или солевым. Они безопасны. А вот спирт и отдушки в некоторых средствах могут вызвать раздражение и аллергию". Антиперспиранты, блокирующие выход пота, можно использовать с осторожностью: "Не наносите антиперспирант перед интенсивной тренировкой или в экстремальную жару".