Около 40 тобольских школьников получили приглашения в школу ПФК ЦСКА

В Тобольске стартовал новый сезон проекта "Формула футбола". С 14 по 17 апреля 2026 года на базе городских школ прошел "Классный турнир", направленный на выявление и отбор перспективных юных футболистов.

В соревнованиях приняли участие 326 ребят из 16 школ города. По итогам турнира 39 игроков 2017–2018 годов рождения получили сертификаты на зачисление в партнерскую школу ПФК ЦСКА в Тобольске и возможность тренироваться по профессиональным методикам клуба. Отбор проводился при участии менеджера по развитию детско-юношеской методологии ПФК ЦСКА и тренерского состава спортивной школы №2.