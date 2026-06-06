Как закон о русификации повлиял на бизнес

К новым требованиям законодательства о защите русского языка смогли адаптироваться большинство компаний малого и среднего бизнеса. Часть предпринимателей заранее русифицировала материалы или зарегистрировала бренды на латинице в качестве товарных знаков. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВТБ и данные "Онлайн Патента", представленные на ПМЭФ-2026.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения в Закон "О защите прав потребителей", в соответствии с которыми вывески, указатели и информационные таблички в магазинах, кафе, ресторанах и других общественных местах должны быть написаны на русском языке. Более 90% предпринимателей в майском опросе 863 компаний малого и среднего бизнеса сообщили, что новые требования не повлияли на их деятельность. Две трети из тех, кого изменения коснулись, не столкнулись со сложностями и смогли русифицировать материалы либо зарегистрировать бренды на латинице в качестве товарных знаков. Существенных затрат — более 10% маркетингового бюджета — адаптация потребовала в каждой пятой компании. О рисках снижения узнаваемости бренда сообщила треть опрошенных, но большинство предпринимателей пока не заметили изменений в продажах.

"Для большинства компаний русский язык и до вступления закона в силу оставался основным стандартом коммуникации с клиентами. Новые требования затронули прежде всего визуальные элементы", — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Статистика регистрации товарных знаков также свидетельствует о том, что бизнес начал готовиться к изменениям ещё в 2025 году. После принятия в июне 2025 года Федерального закона № 168-ФЗ российские компании впервые с 2022 года подали больше заявок на товарные знаки в кириллице, чем в латинице. По данным "Онлайн Патента", за январь—апрель 2026 года количество заявок на регистрацию товарных знаков выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 60,7 тыс. против 46,3 тыс. заявок. При этом число заявок на обозначения в кириллице увеличилось на 23%, в латинице — на 40%.