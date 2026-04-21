Более 1,8 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны поздравит с Днем Победы тюменский губернатор

В преддверии 9 Мая в Тюменской области стартовала традиционная акция "Праздник в дом к ветерану!". Ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам участников войны, вручают именные поздравительные открытки от главы региона, а также подарочные наборы продуктов тюменских производителей. Всего в апреле-мае лично поздравят более 1,8 тысячи человек.

Директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин:

Поздравления и подарочные наборы ветеранам по месту жительства вручают представители администраций муниципальных образований, сельских поселений, социальных служб, привлекаются волонтеры Победы. Важно, чтобы каждый ветеран получил теплые и искренние поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Все ветераны войны находятся под постоянным патронажем социальных служб и ветеранских общественных организаций.

С наступающим 9 Мая поздравили участника Великой Отечественной войны Геннадия Алексеевича Соколова и жительницу блокадного Ленинграда Алевтину Васильевну Пичуеву.

Геннадий Алексеевич родился в сентябре 1927 года в с. Каменка Тюменского округа. В 1944 году пошел добровольцем в школу пилотов города Омска, затем окончил школу младших авиационных специалистов в городе Красноярске, получил специальность стрелка-радиста бомбардировщика Пе-2. Направлен в Тирасполь (Молдавия) в запасной авиационный полк. В общей сложности служил в армии 7 лет. С 1953 года в течение 45 лет работал на Тюменском аккумуляторном заводе. Ему присвоено звание "Почетный гражданин города Тюмени".

Алевтина Васильевна родилась 30 июня 1938 года в Ленинграде. В начале войны ей было три года, но каждый день той ужасной блокады она помнит до сих пор. В воспоминаниях живы раскаты орудий, взрывы бомб и постоянное желание есть. Алевтине Васильевне было 7 лет, когда в городе сняли блокаду.

На апрель 2026 года в Тюменской области проживают:

🔹 28 участников Великой Отечественной войны,

🔹 50 бывших несовершеннолетних узников концлагерей,

🔹 44 жителя блокадного Ленинграда,

🔹 2 жителя осажденного Сталинграда,

🔹 более 1,3 тысячи тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны,

🔹 более 300 вдов участников Великой Отечественной войны.

Коллективы организаций и просто неравнодушные граждане могут принять участие в поздравлении ветеранов. Например, в Тюмени — в рамках акции "Почтовая станция "Спасибо ветеранам".