Кластер креативных индустрий "809" 12 июня откроют в Тюмени

Кластер "809" назван по номеру Указа Президента РФ "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

12 июня общественное пространство, где будут развивать креативную экономику, решать задачи по работе с молодёжью и общественными объединениями, расширять туристические возможности региона, открывается, гостей на торжественную церемонию ждут к 14:00, в это же время будет дан старт фестивалю креативных индустрий "Проводник".

В программе: экскурсия и знакомство с резидентами; иммерсивное путешествие "Путь героя-предпринимателя"; ярмарка локальных брендов и др.

Кластер креативных индустрий "809" находится по адресу: Тюмень, ул Красина, д.7. Вход свободный.