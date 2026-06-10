Вдовам участников СВО рассылают фейковые приглашения в Тюмени

Жительница Тюмени, чей муж погиб в зоне спецоперации, в мессенджере получила приглашение на открытие Аллеи Славы в честь героев-защитников, которое якобы должно состояться в городе 12 июля. В администрации города на вопрос о приглашении ответили, что это фейк.

При визуальном анализе приглашения видно, что изображение сгенерировано ИИ, причем с грубыми ошибками, например, в гербе города, в подписях приглашения, где помимо главы города Максима Афанасьева указан еще и бывший глава Руслан Кухарук в статусе главы администрации города.

После приглашения мошенники пытаются связаться с собеседником, якобы для уточнения деталей.

Будьте бдительны! Не вступайте в переписку с неизвестными людьми, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров и не переходите по ссылкам, даже если вам их прислали ваши знакомые.

Узнать подробнее о том, как защитить себя и близких от мошенников, можно на специальном сайте стопмошенники72.рф