Тюменцу грозит до 7 лет колонии за оправдывающие терроризм комментарии в Telegram

Центральный райсуд Тюмени отправил под стражу по 8 августа 40-летнего Евгения, который обвиняется по статье о публичных призывах к терроризму, публичное оправдании или пропаганде терроризма в интернете, сообщает пресс-служба судов ТО.

Согласно материалам, собранным пограничным УФСБ России по Курганской и Тюменской областям, Евгений - сторонник радикальных взглядов. В ноябре 2024 года он в публичным чате в Telegram под фотоизображением частей человеческих тел и автомата разместил комментарий, содержащий оправдание терроризма. Далее в этом же чате разместил еще один комментарий под публичной записью, также содержащий оправдание терроризма.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью.

По данным из открытых источников, по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.