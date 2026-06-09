Бесплатные курсы программирования для школьников открыли в Тюмени

В Центре робототехники и АСУ запустили бесплатные курсы программирования для начинающих по направлениям: Python и Scratch. На каникулах школьники смогут изучить основы построения алгоритмов на наглядном блочном тренажере Scratch.

На занятиях ребята узнают, как строится основа любой программы, как создаются взаимосвязи в коде приложений, какие основные команды используют программисты и т. д. Детей 10-12 лет записать на курс можно здесь.

Для детей в возрасте 12-14 лет есть курс "Python для начинающих". Он подходит тем, кто хочет изучить более сложный язык программирования для создания приложений, сайтов, игр и сервисов, в Центре робототехники е. Здесь ученики узнают о синтаксисе этого языка, создадут первые приложения, изучат основные ошибки и правила создания кода приложений. запуситься можно тут.

Запись на курсы возможна через "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" через аккаунт Госуслуг.

В группы абирабт до 15 человек, обучение будет проходить с 22 июня до 10 июля включительно по адресу: Тюмень, ул. Республики, д. 142. Уточнить любую информацию можно по номеру +73452565808.