Тура в Тюмени прибывает более чем на 40 см в сутки и может выйти на пойму к 14 апреля

В реке Туре на территории Тюмени специалисты фиксируют плановый подъем уровня воды - ежедневный прирост превышает 40 см, сообщил мэр Максим Афанасьев по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города:

Ежедневный прирост составляет более 40 см. По прогнозам, к 14 апреля вода начнет входить в пойму, что может привести к подтоплению территорий, расположенных на отметках около 6 метров.️

Афанасьев отметил, что власти внимательно следят за паводковой ситуацией и готовы оперативно реагировать на любые её изменения. "Главная задача – непрерывный мониторинг гидротехнических сооружений и защитных насыпей", - сообщил мэр.

В городе определено пять площадок для размещения запасов суглинка, необходимого для укрепления берегов и насыпей. Все объекты инженерной инфраструктуры проинвентаризированы. При ухудшении обстановки предусмотрено своевременное отключение электроснабжения и газовых сетей на подтопляемых территориях.

"Все необходимые силы и средства находятся в готовности. Организованы пункты временного размещения для жителей, которые могут оказаться в зоне возможного затопления", - подчеркнул Афанасьев.