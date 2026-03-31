Тюмень готовится к серьезному паводку на Туре

Прогноз метеорологов по паводку на реке Туре на эту весну – 830 см выше нулевого поста. Критическим явлением для города считается – 850 см. На сегодняшний день уровень воды поднимается постепенно — от 8 до 15 сантиметров в сутки, данные поступают дважды в день. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев по итогам заседания штаба по подготовке к прохождению весеннего половодья в Тюмени.

"Городские службы активно проводят профилактические работы: продолжается вывоз снега с городских территорий и откачка талых вод; производится чистка элементов ливневой канализации; проводится инвентаризация и актуализация данных по потенциально подтопляемым территориям. Особое внимание уделяется проверке и профилактике трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, расположенных в зонах возможного подтопления", - сообщил мэр о текущей работе.

В течение десяти дней специалисты должны провести профилактические обходы домов в потенциально опасных районах, раздать жильцам памятки с рекомендациями по действиям в случае подтопления.