Состояние дамб на реках перед паводковым сезоном проверят в Тюменской области

09:00 26 февраля 2026
Уровень воды в реках Иртыш и Ишим в Тюменской области в этом году может быть выше нормы - губернатор поручил главам муниципалитетов ещё раз перед. половодьем проверить состояние гидротехнических сооружений, техники и необходимых материальных ресурсов.

Подготовка к предстоящему паводку и пожароопасному сезону обсуждалась в среду с полпредом президента в УрФО Артёмом Жогой на коллегии по вопросам национальной безопасности, а также на областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В регионе обновят перечень населённых пунктов, в которых существует риск подтопления, чтобы при необходимости запустить нашу проактивную систему оказания помощи жителям. 

"Пока все прогнозы предварительные: многое зависит от погоды. Но тщательная подготовка необходима в любом случае. Только выполнение всех поставленных задач позволит минимизировать ущерб для региональной экономики, а главное – предотвратить гибель людей", - отметил губернатор Александр Моор.

Ранее Росводресурсы сообщали, что по Ишиму пока прогнозируется подъем воды выше отметок опасного явления, но в целом он будет ниже уровней 2024-2025 годов. Уточненные прогнозы власти ожидают к середине марта.

