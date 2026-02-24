Волонтеры спасли собаку со стрелой в боку и требуют найти живодера

В ночь на 23 февраля в районе ММС на улице обнаружена собака в луже крови, рядом с ней лежали дротики от арбалета, о происшествии сообщили волонтёрам благфонда помощи животным "Горячая линия "Потеряшки".

К спасению собаки подключились кураторы "Потеряшек" и ветеринарные специалисты. Со значительной кровопотерей и переохлаждением ее доставили в стационар ветклиники, где выяснилось, что показатели крови у животного без критических отклонений, состояние стабильное. Рентгенография выявила в тканях стрелу: её наконечник не задел жизненно важные органы и позвоночник. Собака стабилизирована, однако крайне слаба: не ест и не пьёт самостоятельно, восстановительный период только начинается.

Куратор Арина Щербич:

Мы имеем дело не просто с травмой, а с применением опасного оружия, представляющего угрозу не только для животных, но и для людей. По имеющимся данным, оно использовалось не единожды. Это можно расценивать как целенаправленную жестокость — не случайное стечение обстоятельств, а следствие ложного ощущения вседозволенности и безнаказанности.

Со слов волонтеров, жители района годами подкармливали эту собаку и хорошо её знают. Она всегда боялась людей и никогда не проявляла агрессии. Прежде из этой же собаки извлекали дротик из области морды. Следовательно, случаи стрельбы по животным в данном районе бывали и ранее.

"Фонд готовит обращение в правоохранительные органы. Ситуация рассматривается как критическая и требующая правовой оценки", - говорится в сообщении.