Более 19 тысяч тонн конфет и других сладостей произведено в Тюменской области за год

В Тюменской области производством кондитерских изделий занимаются 56 предприятий. за прошлый год они произвели 19 141 тонну сладкой продукции, сообщает департамент АПК.

В ассортименте у местных производителей есть все, чем можно порадовать себя к чаю: от халвы, зефира, мармелада и пастилы до шоколада, конфет, ириса и восточных сладостей. Широко представлены и мучные изделия: печенье, пряники, вафли, кексы, рулеты, пирожные, торты и сдобная выпечка.

Крупнейшие производители сахаристых кондитерских изделий в регионе — компании "Слада", "Квартет" и "Кураж". Предприятия постоянно расширяют линейку продуктов и поставляют свою продукцию не только по всей России, но и за её пределы. Сладости из Тюменской области экспортируются в Таджикистан, Грузию, Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан.