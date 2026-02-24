Тюменских ветеранов СВО обеспечивают бесплатными билетами в центры реабилитации Соцфонда

С 2026 года Отделение СФР по Тюменской области обеспечивает ветеранов СВО бесплатными проездными билетами в центры реабилитации Социального фонда России.

Отделение СФР Тюменской области вводит новый порядок обеспечения демобилизованных участников специальной военной операции бесплатным проездом до реабилитационных центров СФР и обратно. С 2026 года ветераны СВО, направляемые на лечение, смогут получать электронные талоны на проезд непосредственно при оформлении направления на лечение — это избавит их от необходимости сначала оплачивать билеты самостоятельно, а затем обращаться за компенсацией.

Управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков:

Новая система удобна: ветераны могут сразу оформить бесплатный проезд до выбранного центра, не тратя собственные средства на билеты. При подаче заявления на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию ветеран сам выбирает формат оплаты проезда — оформить проездной билет или получить компенсацию расходов после поездки.

Для получения направления на санаторно‑курортное лечение или медицинскую реабилитацию необходимо подать заявление одним из способов: через портал госуслуг, в клиентской службе СФР или в МФЦ.Представить медицинские документы, подтверждающие показания к прохождению лечения или реабилитации, и отсутствие противопоказаний. Специалисты рассмотрят заявление в течение двух рабочих дней и в течение следующего дня сообщат о решении.

Электронный талон на бесплатный проезд (туда и обратно) оформляется одновременно с подтверждением направления на лечение. Проездные билеты предоставляются на любой вид транспорта: железнодорожный, авиационный, автомобильный и водный. Новый порядок действует по заявлениям, поданным с 2026 года.

Подробности можно узнать у специалистов Отделения СФР по Тюменской области, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00.