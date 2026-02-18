ПришвинФест с лекциями ученых, спектаклем и экскурсией по Тычковке проведут в Тюмени

С 26 февраля по 11 марта в Тюмени пройдет третий городской фестиваль "ПришвинФест",организует его библиотека имени Пришвина, в программе - лекции ученых, конференция "Сила жизни Михаила Пришвина", пешеходная экскурсия по району Тычковка, спектакль по рассказам Пришвина и Паустовского, семейные игротеки, сообщает депкультуры ТО.
Тема этого года — тюменский период в жизни писателя — приурочена к 440-летию Тюмени. Открытие фестиваля пройдет 26 февраля в 13:00 в обновленной по нацпроекту модельной библиотеке на Ватутина, 14/1. Гостям представят выставку "Тюменская глава Михаила Пришвина" с экспонатами из музейных фондов. Отдельный раздел посвящен творческим работам тюменцев по мотивам произведений Пришвина.
Партнерами фестиваля выступили ТюмГУ, Музейный комплекс имени Словцова, Музей науки и техники Зауралья, школа №70, Институт мировой литературы РАН и информационный центр "Речной порт".
