Походка до блокировки доведет: ВТБ назвал новые сценарии применения биометрии

Набор биометрических данных и способы их использования могут значительно расшириться к 2030 году. Кроме уже привычных биометрических платежей по лицу, компании будут массово использовать данные о походке и жестах пользователей, чтобы усилить их финансовую защиту или диагностировать болезни на ранней стадии. Об этом рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока ВТБ на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".

К поведенческой биометрии относятся такие свойства человека как походка, жесты, мимика, почерк, взаимодействие с персональным компьютером и мобильным устройством, область интересов в интернете.

Кредитные организации в целях антифрода могут анализировать поведение клиентов при совершении онлайн-операции: скорость набора номера карты, угол наклона телефона, интенсивность нажатий на экран телефона. Изменение этих данных помогает принять меры в случае, если аккаунтом завладел другой человек или клиент совершает операции, находясь под давлением. Смартфоны или умные часы могут автоматически заблокироваться, если изменится походка носителя. Также смартфон или ноутбук могут заблокировать сессию, если поменяется стиль печати – его темп, ритм и сила нажатия на клавиши или экран.

Развитие могут получить еще два типа биометрии: венозный рисунок ладони и радужка глаза. Ладонь может использоваться для оплаты покупок и прохода в организации. Преимущества биометрии по радужке глаза в том, что с ее помощью можно распознавать человека на расстоянии от нескольких метров, то есть не надо подходить близко к сканеру. Это удобно для получения доступа к банковским ячейкам, посадки на авиарейсы и поезда, открытия запертых дверей в дома или офисы.

"Поведенческая биометрия, когда компании будут узнавать своих клиентов и понимать их состояние по походке, мимике, жестам или скорости скроллинга новостной ленты в телефоне – это уже обозримое будущее. Мы следим за совершенствованием технологии, чтобы внедрять в свои процессы лучшие практики на рынке", - отметил Сергей Безбогов.

ВТБ в 2026 году начнет предоставлять нефинансовые биометрические сервисы для клиентов – юридических лиц. К этим сервисам относятся аутентификация сотрудников компании или аккредитованных участников публичных мероприятий, контроль и управление доступом на территории предприятия, аутентификации по биометрии в качестве второго фактора в информационных системах организации и т.д.