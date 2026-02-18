Тюменьстат: индекс промышленного производства в Тюменской области за 2025 год вырос на 0,1%

Индекс промышленного производства в Тюменской области (без Югры и Ямала) в январе-декабре 2025 года к соответствующему периоду 2024 года составил 100,1%.

"В добыче полезных ископаемых значение показателя соответствовало 101,4%, в обрабатывающем секторе – 99,8%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 97,4%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 98,5%", - такие данные приводит Тьюменьстат.