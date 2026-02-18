Сбер: в борьбе с телефонным мошенничеством нужно объединить усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранителей

На Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" завершилась собственная сессия Сбера "Кибермошенничество. К барьеру!". Модерировал дискуссию журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьёв.

Сегодня в России сложно найти человека, которому хотя бы раз не позвонили мошенники, рассказал Владимир Соловьёв. Телефонное мошенничество приносит огромный ущерб — сотни млрд рублей в год. Как отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, к концу 2025 года удалось впервые остановить рост объёма похищенных телефонными мошенниками средств.

Станислав Кузнецов:

Прошлый год стал годом объединения усилий различных структур для борьбы с телефонным мошенничеством. В кратчайшие сроки принято более 50 законов. Одни законы стали работать очень эффективно, другие ещё надо дорабатывать. Уже внесён второй пакет — большой комплекс законов, чтобы бороться с телефонным мошенничеством и кибермошенничеством. Успокаиваться нельзя. Мы фиксируем сегодня ровно то же количество телефонных звонков, как и раньше, — их около 5 миллионов в сутки.

Когда крупные банки и сотовые операторы выстраивают надёжные системы защиты, мошенничество перетекает в более мелкие и менее защищённые организации. В последние полгода возникла новая проблема — получение сим-карт по паспортам умерших людей.

Станислав Кузнецов:

Мы в банках исходим из модели угроз. В прошлом году мы поняли, что этот год будет годом дипфейков. С дипфейками можно бороться через регулирование, потому что данное направление имеет все признаки злонамеренности. Необходимо использовать принцип отягчающего обстоятельства при совершении преступления с помощью дипфейка и принять соответствующий закон. Мы можем распознавать эти дипфейки? Конечно, можем. У Сбера есть такие технологии, мы готовы ими делиться.

Станислав Кузнецов рассказал, что Сбер построил собственную систему антифрода, в которой используется более 100 моделей искусственного интеллекта.

Станислав Кузнецов: