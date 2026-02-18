В январе тюменцы чаще всего продавали холодильники и покупали фены

Самые продаваемые бытовые товары января в Тюмени назвали в Авито

В начале 2026 года в Тюмени заметно выросли продажи бытовых приборов. По данным Авито, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года жители города чаще покупали как новые устройства, так и технику с историей — от кухонных помощников до приборов для ухода за собой и домашнего оборудования.

Самые заметные категории в ресейле холодильники и морозильные камеры — их продажи выросли в 2,5 раза. На втором месте — пылесосы и комплектующие( рост в 2,2 раза), на третьем мелкая кухонная техника — продажи увеличились на 25%.

Новые покупки. Среди новых приборов лидируют фены и приборы для укладки волос, а также машинки для стрижки. Продажи в каждой категории выросли в 2,3 раза. На втором месте — швейное оборудование. Продажи выросли на 47%. Замыкают тройку холодильники и морозильные камеры — рост продаж составил 30%.

По данным Авито, структура продаж в Тюмени показывает: жители города активно обновляют повседневные бытовые приборы, сочетая покупку новых устройств с выбором техники с историей — прежде всего в категориях ухода за собой, уборки и кухни.