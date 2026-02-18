Спрос на онлайн-регистрацию бизнеса вырос в полтора раза

Прошлый год подтвердил смену приоритетов среди российских предпринимателей: удаленный формат открытия своего дела окончательно стал мейнстримом. Согласно данным ВТБ, по итогам 2025 года количество компаний и ИП, зарегистрированных через онлайн-сервис банка, увеличилось в 1,5 раза относительно 2024 года.

Примечательно, что три из четырех новых бизнесов сегодня открываются в регионах, а Москва и область сохраняют около четверти регистраций.

Денис Бортников, заместитель президента—председателя правления ВТБ:

Цифровая регистрация бизнеса перестала быть просто альтернативой — сегодня это основной выбор предпринимателей. Они ценят скорость и не готовы тратить время на бюрократию. Ключевую роль здесь играет бесшовная интеграция с госплатформами.

Чаще всего онлайн регистрируют бизнес в сферах торговли, строительства и грузоперевозок — основных отраслях малого бизнеса. На формирование документов у них уходит до 20 минут, а удаленная регистрация занимает в среднем один-три рабочих дня.