Субботники полезны для города и объединения жителей, считают депутаты Тюменской гордумы

Фото - @SVIvanova_tmn

В 2025 году в Тюмени увеличилась длительность субботников: впервые в городе провели "Чистый город — общее дело", который шел с 1 по 30 апреля, затем накануне Дня города организовали субботник с 21 по 26 июля, осенью горожане и компании дружно наводили порядок на общественных территориях с 13 по 18 октября. Депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению признали этот опыт эффективным и поддержали администрацию города в намерении не снижать темпов по привлечению населения к участию в общественно значимых работах.

Замглавы Александр Ильин напомнил, что субботники проводятся на территориях, не обслуживаемых в рамках муниципальных контрактов или сверх этих контрактов. Горожане участвуют в уборке территорий, ремонте и покраске малых архитектурных форм, заборов, озеленении. Только в апрельском фестивале приняли участие 48 тысяч человек, помимо уборки скверов, парков, они приводили в порядок места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и дворы у домов, где живут ветераны. В 2025 году в городе впервые был организован сбор старых автопокрышек: в первый раз тюменцы на специальные площадки привезли около 350 тонн ненужной резины, во второй — 213 тонн. Также впервые Тюмень приняла участие во всероссийском фестивале "Чистые игры".

Замглавы Юрий Баранчук, подытоживая доклад коллеги, отметил, что вовлечение горожан в субботники в прошлом году и организованные акции положительно отразились на городской среде, в том числе на сокращении числа несанкционированных свалок. По его мнению, работу в этом направлении нужно еще усилить.

Депутат Павел Девайкин предложил рассмотреть возможность организации площадок для сбора макулатуры, стекла, батареек и прочего вторсырья.

Николай Моисеев поинтересовался, чьи захоронения приводили в порядок тюменцы. Ильин пояснил, что в администрации составлен реестр захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. Уход ведется за могилами тех, у кого нет родных, а также с согласия родственников, если очевидно, что надгробия сильно обветшали.

Сергей Пыхалов предположил, что с 1 апреля, вероятно, субботники начинать рано — газоны не просохнут, однако Ильин заверил, что в прошлом году таких проблем не было.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук отметил, что субботники важны еще и как элемент сплочения коллективов, власти, жителей и так далее. "Это правильно. И это очень актуально в 2026 году - в Год единства народов России. Работа была хорошая. Я уверен, что люди работали с энтузиазмом. Предлагаю депутатскому корпусу поддержать инициативы администрации города", - резюмировал обсуждение вопроса Степан Киричук.