Семьям участников СВО из Тюменской области организовали прогулку на снегоходах

Тюменское региональное отделение сторонников партии "Единая Россия" организовало для семей военнослужащих поездку на снегоходах. Мероприятие прошло в рамках проекта "Надежный тыл", инициированного председателем Тюменской областной думы Фуатом Сайфитдиновым.

Для детей и взрослых провел мастер-класс чемпион России по снегоходному спорту, кандидат в мастера спорта Сергей Филимонов. Спортсмен подробно рассказал об устройстве снегохода, правилах техники безопасности, а также продемонстрировал виртуозное управление зимней машиной.

После теоретической части профессионалы снегоходного кросса прокатили ребят на снегоходах как любительского, так и спортивного типов. Особый восторг у юных участников вызвало катание на буксируемом тюбинге. Под управлением опытного водителя яркий надувной снаряд скользил по снежным склонам Воронинских горок. Пока ребята просили повторить заезд, родители делали фото и видео для семейного архива.

Участники поездки признались: время на свежем воздухе пролетело незаметно, подарив яркие эмоции и незабываемые впечатления, которые останутся в памяти надолго.

Фуат Сайфитдинов поблагодарил организаторов и волонтеров за неравнодушие:

Наш общий долг – окружить заботой семьи тех, кто сегодня защищает нашу страну. Проект "Надежный тыл" создавался именно для этого: чтобы родные и близкие наших героев чувствовали поддержку, внимание и могли отвлечься от повседневных забот. Такие поездки – часть этой большой работы.

Руководитель проекта "Надежный тыл" Анна Пирожок отметила, что подобные мероприятия помогают укреплять взаимовыручку и единство.

Депутаты Тюменской областной думы и волонтеры объединения регулярно проводят для семей участников СВО культурные мероприятия, спортивные состязания, квесты, консультации со специалистами, дружеские встречи и экскурсионные поездки.