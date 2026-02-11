Волонтерский центр Тюменской облдумы отправил на передовую гумгруз

Новую партию гуманитарного груза отправил в зону СВО волонтерский центр Тюменской областной думы "От сердца к сердцу". По заявкам тюменских боевых подразделений закуплены спецоборудование и техника, автошины, медикаменты.

Руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы Андрей Артюхов:

Бригаде морской пехоты будут доставлены тепловизионные прицелы, генераторы бензиновые с автозапуском и инвенторные, кабельные сборки для подключения аппаратуры радио- и сотовой связи и антенн, дизельный отопитель и автошины для автомобиля УАЗ. По заявке бронегруппы эвакуации батальона спецназа приобрели грузовые автошины.

Дополнительно на передовую отправлены перевязочные наборы и маскировочные сети, изготовленных волонтерами центра Тюменской областной думы "От сердца к сердцу". В состав гумгруза вошли ноутбук, медикаменты, чай, кофе, сладости, консервы.

В работе центра и сборе средств на нужды бойцов участвуют депутаты, сотрудники облдумы и Счетной палаты, ребята из Общественной молодежной палаты, ветераны Ямала. Гуманитарный груз доставит организация "Офицеры России" под руководством члена фракции "Единой России" Тюменской городской думы Александра Сукаченко.

"Спасибо всем, кто не остается в стороне! Каждый гуманитарный груз — это наша общая забота о бойцах и символ уверенности, что за ними стоит огромная страна, надежный тыл", - написал в МАХ председатель облдумы Фуат Сайфитдинов.