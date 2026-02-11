"Зарницу 2.0" и семейную зарницу прведут в Тюменской области

В Тюмени прошло заседание по подготовке и проведению Всероссийской военно-патриотической игры в 2026 году. Заявочная кампания продлится с 23 февраля по 31 марта. Региональный этап состоится в апреле-июне. Участвовать могут жители от 7 до 23 лет.

В 2024 году акцент подготовки к игре был сделан на региональный этап, в 2025 - на муниципальный. В этом году больше внимания будет уделено отборочным этапам. Отдельным направлением соревнований этого года станет "Семейная зарница". К игре присоединятся семьи участников СВО.

Директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко:

В прошлом году в "Зарнице 2.0" участвовало рекордное количество ребят, более 50 000. Рассчитываем, что и в этот раз интерес у молодежи будет не меньшим. Команды Тюменской области при прохождении испытаний показывают выносливость, ум, силу и мастерство. Конкуренция высокая. Этим и объясняется выход нашей команды "ВОИН-Вепрь" в прошлом году во всероссийский финал игры и заслуженные бронзовые медали на груди у тюменских ребят.

Председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" Наталья Ахлюстина:

Зарница 2.0, как и ее советская игра-предшественница, учит быть частью команды и поддерживать командный дух, стратегическому мышлению и умению договариваться, достигать цели, с честью и достоинством принимать и победу, и поражение.

Организаторы соревнований - "Движение первых", "Юнармия", центры "Аванпост", "Воин", ТВВИКУ, Фонд "Защитники Отечества" и региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей.