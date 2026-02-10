Тюменка выиграла в лотерею треть миллиарда рублей

Кладовщик из Тюмени Татьяна Бутакова выиграла 333 333 333 рубля и еще 500 рублей в лотерее "Русского лото", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

Счастливый билет победительнице попался в подарочном конверте с шестью лотерейными купонами, который она купила в торговом центре в Тюмени. "В тот день мы ездили по разным районам города, даже случайно сели не на ту маршрутку. У нас уже было несколько билетов... покупать еще мы не планировали, но, когда зашли в очередной торговый центр и увидели киоск "Столото", супруг предложил все-таки взять еще... Взяла конверт сверху стопки, не выбирая. Подумала: "Если наше - значит, наше", - рассказала победительница.

Татьяна прежде работала товароведом, директором продуктового магазина, сейчас кладовщик в больнице. Выигрыш планирует потратить на покупку квартиры, путешествия и заботу о здоровье и работать поменьше или отдохнуть и потом найти дело по душе.