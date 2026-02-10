В Югре задержали подростка, который с пистолетом, ножом и топором пришел в школу

11:09 10 февраля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В городе Советском возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству, его фигурантом стал 14-летний подросток, явившийся в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором в рюкзаке. До этого юноша высказывал намерение расправиться с несколькими учащимися, с которыми у него сложились личные неприязненные отношения, сообщает Следком Югры.

осуществить задуманное партю помещал один из преподавателей - он забрал у подростка рюкзак и вызвал полицию.

"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана объективная правовая оценка действиям лиц, ответственных за организацию пропускного режима в учреждении, обеспечение безопасности учащихся. В данной части следствием инициирована процессуальная проверка о халатности и о необеспечении безопасности при выполнении работ.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2026