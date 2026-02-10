Тюменские депутаты помогают школьникам определиться с выбором профессионального пути

Депутаты Тюменской городской думы Иван Романчук и Алексей Рагозин провели профориентационные встречи со школьниками.

Депутат от избирательного округа №6 ректор Тюменского госуниверситета Иван Романчук пригласил учащиеся школы №58, их родителей и педагогами на встречу с представителями приемной комиссии вуза. Благодаря экскурсии по новому корпусу ребята узнали с передовой инфраструктуре вуза, увидели современные учебные аудитории и коворкинги. Личные консультации с членами приемной комиссии помогли школьникам разобраться в правилах приёма, требованиях к поступающим и особенностях обучения.

"Такой опыт дает возможность ребятам сформировать представление о вузовской жизни, оценить свои способности, сделать обоснованный выбор будущей специальности. Встречи подобного формата способствуют повышению мотивации учеников к учебе, развитию самостоятельности и ответственности за принятие решений", — отметил Иван Романчук.

Подобные мероприятия играют ключевую роль в формировании профессиональных компетенций будущих студентов, читает депутат. Они помогают минимизировать риски ошибок при выборе направления обучения и являются основой для успешного старта карьеры выпускников школ.

Депутат от избирательного округа №5 директор завода "Тюменьремдормаш" Алексей Рагозин для школьников организовал знакомство с предприятием, на экскурсии они узнали о современных технологиях и востребованных профессиях. "Для нас такие экскурсии — часть большой системной работы по ранней профориентации и популяризации инженерно-технических и рабочих профессий. Мы хотим, чтобы молодое поколение тюменцев видело: современная промышленность — это драйвер развития региона, а инженерная или рабочая профессия — это статус, стабильность и уважение", — подчеркнул Алексей Рагозин.

Он поблагодарил ребят за интерес и выразил надежду, что этот визит станет для них полезным шагом в выборе будущей профессии.