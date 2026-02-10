Около 30 млн рублей отдали мошенникам две пенсионерки из Тюмени

Две пожилых жительницы Тюмени отдали мошенникам через курьеров и предоставленные счета 29,8 млн рублей после того, как им позвонили "сотрудники правоохранительных органов" и сообщили, что проводят по ним проверки по факту спонсирования ВСУ.

В целом за минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 50 жителей региона, общая сумма ущерба превысила 52 млн рублей, сообщили в облпрокуратуре.

