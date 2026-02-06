Колесо обозрения разберут и соберут в Тюмени

17:20 06 февраля 2026
Аттракцион "Колесо обозрения" разбирают в Городском парке культуры и отдыха - рабочие уже демонтировали тёплые кабинки и взялись за каркас. В планах - проведение профилактических работ, обновление лакокрасочного покрытия конструкций и установка новой иллюминации. Запуск аттракциона состоится в апреле, но все будет зависеть от погодных условий, сообщили в парке.

Действующее колесо было установлено в 2020 году, это его первое обновление.

