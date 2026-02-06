Укрепления курса доллара ждут аналитики в I квартале

Курс российского рубля в I квартале 2026 года может столкнуться с давлением, несмотря на текущую устойчивость. По прогнозам экспертов "ВТБ Мои Инвестиции", пара CNY/RUB способна опуститься к отметке 12 с текущих уровней около 11,0. Основным негативным фактором стало резкое снижение цен на нефть.

Инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев:

Недавний рост курса рубля связан с геополитическим позитивом, а также повышенными продажами валюты со стороны Банка России. Однако снижение цен на российскую нефть в чуть более долгосрочной перспективе означает сокращение поступления валютной выручки на внутренний рынок. Сокращение предложения валюты со стороны российских экспортёров может перевесить другие факторы и привести к ослаблению курса рубля. Мы ожидаем, что в 1 квартале 2026 года курс USD/RUB может достигнуть отметки 85 рублей за доллар.

В базовом сценарии на конец 2026 года аналитики прогнозируют курс на уровне 90-95 рублей за доллар.

Средняя цена российской нефти по итогам декабря составила $39,18 за баррель, а с учетом санкционного дисконта к Brent, достигшего $27, фактическая цена приблизилась к $35. Для компенсации выпадающих доходов Минфин увеличил объемы продаж валюты в рамках бюджетного правила: с 6 февраля ежедневные продажи выросли до 11,9 млрд рублей против 0,1 млрд в ноябре. Это оказывает краткосрочную поддержку курсу.

Однако косвенные индикаторы указывают на усиление спроса на иностранную валюту. Статистика по продажам валюты экспортерами запаздывает, но накопленные факторы создают предпосылки для ослабления рубля.