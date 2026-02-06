Трактор наехал на подростка на автобусной остановке в Тюмени

6 февраля возле остановки "Восточный-3" по улице Широтной в городе Тюмени в результате наезда снегоуборочной техники травмирован несовершеннолетний, он госпитализирован, прокуратура проводит проверку по данному факту и устанавливает причинах происшествия.
При наличии оснований будут приняты меры реагирования, в том числе по защите прав несовершеннолетнего пострадавшего.
