Стендапера Сабурова в Тюмени отменили еще в январе

Нурлана Сабурова в Тюмени ждали 6 февраля, он должен был выступать в спорткомплексе "Центральный", билеты были почти все распроданы, но в средине января зрителям пришли сообщения об отмене мероприятия, о этом 16 января писал "Наш город".

"Сообщения об отмене получили тюменцы, купившие билеты на шоу. В рассылке говорится о "непреодолимых обстоятельствах", из-за которых концерт не состоится. При этом новая дата выступления не называется, а формат отмены больше похож на паузу без конкретики. Анонс февральского концерта в Тюмени также исчез с официального сайта Сабурова. В актуальном расписании указаны другие города, однако Тюмень в списке больше не значится", - писали коллеги.

В пятницу днем РИА Новости сообщило, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, решение приняли в интересах нацбезопасности страны.

В России должны были состояться более 50 концертов стандапера, в марте он планировал выступить в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Орске и Оренбурге. На сайте nurlansaburov.com в феврале выступление запланировано в Пхукете.