Тренеры сборной России по спортивной гимнастике проведут серию занятий в Тобольске

В Центре гимнастики Тобольска со 2 по 12 февраля работают тренеры сборной России по спортивной гимнастике. За эти дни юные спортсмены под руководством звездной команды тренеров России, олимпийских чемпионов и многократных победителей чемпионатов мира — Николая Куксенкова, Максима Малышкина, а также тренеров–специалистов резерва сборной команды России - Дениса Аблязина и Елены Герасимовой смогут потренироваться на всех ключевых снарядах.

5 февраля в "Кванториуме" ребят ждет встреча с тренерами, где они смогут задать все интересующие вопросы о спортивной карьере и возможностях в гимнастике.

"Юные спортсмены и тренеры получат уникальную возможность поработать с лучшими наставниками страны благодаря компании "Сибур". Уверен, это прекрасный шанс для наших талантливых ребят сделать шаг к большим спортивным победам!" - прокомментировал событие глава города Петр Вагин.

Центре гимнастики Тобольска открыт в 2023 году благодаря программе "Тобольск настоящий" при поддержке правительства Тюменской области и компании СИБУР. Сейчас здесь тренируются около 850 юных спортсменов.