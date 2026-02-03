Запчасти для железнодорожной техники будут производить в Ялуторовском округе

12:02 03 февраля 2026
Производство запчастей для железнодорожной техники создадут в Ялуторовском округе, инициатор — ООО "Транссибирская компания" на рынке более 6 лет, специализируется на комплексном обслуживании, ремонте и обеспечении запчастями и железнодорожной техники. 

Предприятие будет выпускать путевое оборудование, комплектующие для локомотивов и подвижного состава, а также расширить ремонт техники, организовав два новых цеха. Создание нового производства будет способствовать развитию промышленной инфраструктуры округа и импортозамещению в критически важной для региона транспортной отрасли, отмечают в инвесткоманде ТО.

В 2025 году проект получил поддержку Инвестиционного агентства региона. Выделенные средства будут направлены также на оснащение и аттестацию собственной лаборатории для контроля качества выпускаемой продукции.

Полная реализация проекта и выход на запланированные мощности намечены на конец 2026 года.

Теги: Ялуторовск , инвестиции , производство , промышленность
