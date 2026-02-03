Товары и услуги в Тюменской области за год подорожали в среднем на 5,2%

На конец декабря 2025 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Тюменской области (кроме Югры и Ямала) увеличились в среднем на 5,2% (по России – на 5,6%). Цены на продовольственные товары повысились на 4,7% (5,2%), на непродовольственные товары – на 1,8% (3%). Тарифы на услуги населению выросли на 10,8% (по России – на 9,3%), приводит цифры Тюменьстат.

Еда

За год больше всего подорожали хлеб и хлебобулочные изделия - на 20,3%. Макароны выросли в цене на 12,6%, рыба и морепродукты - на 10,1%, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы - на 8,6%, мясо и птица - на 8,3%, крупа и бобовые - на 7,4%, кондитерские изделия - на 4,4%, молоко и молочная продукция - на 4,1%, масло сливочное - на 2,2%, масло подсолнечное - на 2,0% и другие.

Особо заметно подешевели яйца куриные - на 19,1%, плодоовощная продукция - на 12,3%, сахар-песок - на 5,3% и другие продукты. Снижение цен на сыр составило менее 1%.

Цены на алкогольные напитки выросли на 9,5%.

Непродовольственные товары

За год цены на медикаменты поднялись на 12,7%, табачные изделия - на 5,5%, парфюмерно-косметические товары - на 4,0%. Рост цен на мебель не превысил 1%.

Снижение цен отмечено в телерадиотоварах - на 7,6%, электротоварах и других бытовых приборах - на 6,0%. Цена на обувь снизилась на 5,9%, на трикотажные изделия - на 3%, одежду и бельё - на 2%, моющие и чистящие средства - на 1,9%. Цены на стройматериалы спали менее чем на 1%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 10,1%, на дизельное топливо – на 8,3%.

Услуги

Больше всего подорожали ветеринарные услуги - +20,2%), жилищные и коммунальные - на 15,6%, санаторно-оздоровительные - на 13,8%, бытовые - на 12,8%, пассажирского транспорта - на 11,4%, правового характера - на 10,6%, образования - на 8,5%. Услуги медицинские, гостиниц и прочих мест проживания стали дороже на 7,7%, дошкольного воспитания - на 7,5%, страхования, физкультуры и спорта - на 6,4%, организаций культуры - на 4,7%.

Тарифы на телекоммуникационные услуги соответствовали уровню декабря 2024 года. Наблюдалось снижение тарифов на услуги зарубежного туризма - на 7,6%, банков - на 1,2%.