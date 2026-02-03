Таксиста будут судить в Тюмени за ДТП с двумя погибшими и одним раненным пассажиром

В ноябре 2024 года таксист на арендованном автомобиле вместе с пассажирами попал в ДТП - при повороте налево с улицы Мельникайте на пересечении с улицей Котовского он не предоставил преимущество приближающимся по крайнему левому ряду автомобилю. В результате 48-летний пассажир получил тяжелые травмы, его 73-летняя мать и их 49-летняя знакомая погибли, а на водителя завели уголовное дело, которое в ближайшее время рассмотрит суд.

Водителя обвиняют по ч. 5 ст. 264 УКРФ. Вину свою он признал и частично возместил потерпевшему вред в сумме 1,5 млн рублей, сообщили в облпрокуратуре.