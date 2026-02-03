Тюменский филармонический оркестр запишет "Отзвуки" на темы Александры Пахмутовой

Тюменский филармонический оркестр и радио "Орфей" помогут широкой аудитории услышать шедевры отечественной академической музыки в эталонном исполнении, открыть для себя новые грани русского музыкального наследия, сообщили в пресс-службе ТКТО.

Оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Юрия Медяника начал работу над записью произведения композитора Игоря Холопова - Концерта-поэмы "Отзвуки" для фортепиано с оркестром на темы Александры Пахмутовой. Партию фортепиано исполняет заслуженный артист РФ Александр Гиндин. К записи готовят и масштабные музыкальные полотна Александры Пахмутовой - "Русскую сюиту" и увертюру "Юность". В этих произведениях композитор проявила себя, как истинный мастер симфонизма, раскрывающий богатство оркестрового звучания.