Тюменский филармонический оркестр запишет "Отзвуки" на темы Александры Пахмутовой

15:00 03 февраля 2026
Тюменский филармонический оркестр и радио "Орфей" помогут широкой аудитории услышать шедевры отечественной академической музыки в эталонном исполнении, открыть для себя новые грани русского музыкального наследия, сообщили в пресс-службе ТКТО.

Оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Юрия Медяника начал работу над записью произведения композитора Игоря Холопова - Концерта-поэмы "Отзвуки" для фортепиано с оркестром на темы Александры Пахмутовой. Партию фортепиано исполняет заслуженный артист РФ Александр Гиндин. К записи готовят и масштабные музыкальные полотна Александры Пахмутовой - "Русскую сюиту" и увертюру "Юность". В этих произведениях композитор проявила себя, как истинный мастер симфонизма, раскрывающий богатство оркестрового звучания.

Теги: Тюменский филармонический оркестр , запись , культура , радио
