Помощи в восстановлении домов и сельской дороги попросили у Моора жители Тюменской области

Губернатор Александр Моор провел личный прием, два вопроса касались помощи в восстановлении жилья после пожаров, один - о ремонте дороги в селе Балаганы.

Мать шестерых детей и супруга участника СВО их Тобольского округа сообщила, что в прошлом году в их доме произошёл пожар, огонь уничтожил крышу, пришли в негодность вещи и бытовая техника. Губернатор распорядился выделить необходимую сумму на их покупку, а также оказать семье защитника Родины всю необходимую помощь и поддержку по восстановлению дома.

Семья с тремя сыновьями из Сорокинского округа в 2025 году пережила пожар - дом уничтожен полностью. Для его восстановления требуются средства. Семье окажут материальную помощь.

"От лица жителей села Балаганы Викуловского округа обратилась Маргарита Москвина. Она рассказала о необходимости ремонта на участке дороги по улице Свердлова. Маргарита Александровна пояснила, что в этом районе расположен детский сад. Родителям с детьми трудно добираться до него по грунтовой дороге. Поручил коллегам произвести работы до 1 сентября. Исполнение всех поручений держу на личном контроле", - сообщил Моор.