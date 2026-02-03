Тюменского подростка будут судить за то, что не сообщил о готовящемся теракте на жд-станции

Уральская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о несообщении в органы власти о лицах, которые готовят террористический акт на железной дороге, обвиняемым является подросток из Тюмени.

По версии следствия, в декабре 2024 года юноша узнал, что его знакомые по заказу иностранных спецслужб готовят поджог релейного шкафа на одной из станций Свердловской железной дороги, не сообщил в правоохранительных органы о достоверно известной ему информации. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени. Дело того, кто готовился к теракту, рассматривает Центральной окружной военной суд в Екатеринбурге.

"Сообщение в правоохранительные органы о готовящихся или совершенных преступлениях является важной гражданской обязанностью и необходимым условием для пресечения противоправной деятельности", - напоминают в транспортной прокуратуре.