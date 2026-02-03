Артюхов обсудил вопросы патриотического воспитания с участниками "Боевого кадрового резерва"

С участниками проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" встретился руководитель фракции "Единая Россия" облдумы Андрей Артюхов в центре "Контора пароходства". Сейчас проходит второй образовательный этап проекта, направленного на поддержку военнослужащих, их профессиональный и карьерный рост.

"Поделился с участниками СВО опытом работы с молодежью по патриотическому воспитанию, ответил на их вопросы. Рассказал о вкладе земляков в Победу на примере партпроекта "Единой России" "Оружие Победы", в рамках которого в тюменском сквере Петра Потапова был установлен макет торпедного катера "Комсомолец", в заводоуковском парке Машиностроителей – памятник в виде планера А-7, а в Ишиме – памятник бронепоезду "Патриот"", - сообщил Андрей Артюхов.

Цель проекта – развитие навыков и компетенций ветеранов и участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, организациях экономики Тюменской области.