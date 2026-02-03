Тюменская область лидирует по вводу жилья с помощью ДОМ.РФ

С использованием инструментов ДОМ.РФ за 2025 год в в Тюменской области построено 1,02 млн кв. м жилья. Регион в топ-5 субъектов по вводу новостроек - обошел Москву (775,9 тыс. кв. м), Санкт-Петербург (713 тыс. кв. м), Московскую область (680,4 тыс. кв. м) и Краснодарский край (658.2 тыс. кв. м), сообщает ДОМ.РФ.

За год власти 37 субъектов РФ выдали разрешения на строительство около 2,3 млн кв. м жилья на участках, ранее переданных ДОМ.РФ застройщикам и регионам. Лидером по этому показателю стала Тюменская область с объемом в почти 246 тыс. кв. м, Красноярский край (более 190 тыс. кв. м) и Москва (173,3 тыс. кв. м).

Среди примененных инструментов — получение полномочий по управлению и распоряжению федеральной землей по решению правительственной комиссии. Тюменская область уже 17 лет сотрудничает с ДОМ.РФ по этому направлению. За это время региону передано свыше 1436 га. На этих землях возводятся новые жилые комплексы и важные соцобъекты. Также более 696 га, или 3 695 федеральных земельных участков, переданы многодетным семьям региона — по этому показателю наш регион тоже лидер в РФ.