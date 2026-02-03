Жители Тюменской области на счетах в банках хранят 538 млрд рублей

Объем средств на вкладах и текущих счетах жителей Тюменской области, Югры и Ямала увеличился за год на 14% и на начало января 2026 года превысил 1,6 трлн рублей. Тюменцы хранят в банках 538 млрд, жители Югры 828 млрд рублей, ямальцы – и 258 млрд рублей. Максимальный прирост по сбережениям за год отмечен у тюменцев – 19%, у ямальцев и югорчан прирост составил 13% и 11% соответственно, сообщили в Отделении по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Объем выданных кредитов снизился на 13%. "Высокая ключевая ставка создает условия для того, чтобы люди предпочитали сберегать, а не тратить. Это способствует снижению потребительского спроса, что в том числе приводит к замедлению роста цен. Годовая инфляция в Тюменской области с учетом автономных округов снизилась с 7,8% в декабре 2024 года до 4,7% в декабре 2025 года", - отмечается в релизе.