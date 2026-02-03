Терминалы Сбера начали показывать бонусы Спасибо за покупку

Сбер первым в России начал показывать размер кешбэка на экране сенсорных терминалов с камерой сразу после совершения оплаты. Теперь клиенты банка сразу увидят, сколько бонусов Спасибо получат за покупку – они будут начислены практически сразу. Информация появится на экране терминала банка после подтверждения об успешной оплате. Раньше размер начислений можно было найти только в истории операций в СберБанк Онлайн.

К началу февраля 2026 года новая опция заработает более чем на 500 тысячах POS-терминалов по всей стране, а до конца мая появится на всех сенсорных платёжных устройствах банка.

Чтобы получать бонусы Спасибо, необходимо быть участником программы лояльности "СберСпасибо". Подключиться к ней можно в СберБанк Онлайн, а затем каждый месяц выбирать до трёх категорий повышенного кешбэка — например, "Аптеки", "Кафе и рестораны" или "Такси". С подпиской СберПрайм доступно до пяти любимых категорий, чтобы максимизировать выгоду.

Бонусы Спасибо начисляются при оплате любым методом от Сбера: картой, улыбкой, смартфоном с помощью Вжух или со SberPay NFC, онлайн или QR-кодом со SberPay. Накопленный кешбэк можно тратить у партнёров программы — на заказы в Самокате, доставку еды и продуктов в Купере, бронирование отелей на Отелло, помощь врачей СберЗдоровья, заправку автомобиля через сервис "Заправить авто" и многое другое.

Сбер продолжает развивать функционал своих терминалов. Мгновенное отображение кешбэка — ещё один шаг к полной прозрачности всех расчётов. Так технологии делают взаимодействие со Сбером ещё удобнее и приятнее.